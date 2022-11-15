Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал последние высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино, который призвал прекратить войну в Украине на время проведения ЧМ-2022.

"Имею отличную идею для господина Инфантино. Почему бы вам не предложить Ирану не исполнять смертные приговоры в течение месяца ЧМ. Это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою "человечность", – написал Стаховский в Twitter .

ЧМ-2022: Инфантино призвал прекратить войну в Украине во время Мундиаля

Заявление Инфантино выглядит довольно циничным, ведь именно при его каденции Россия провела чемпионат мира в 2018 году, а призывы мирового сообщества бойкотировать Мундиаль в Катаре из-за систематического нарушения прав человека ФИФА игнорирует. Идентична реакция и на просьбу отстранить Иран, который помогает России, поставляя оружие для убийства украинцев, и нарушает права людей в своей стране.

В конце концов прекратить ведение огня и остановить войну может РФ, с президентом которой Джанни довольно неплохо дружит. Террористам нужно всего-навсего освободить все захваченные украинские территории.

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