Наставник Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своем уходе после поражения бразильцам (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира. Португалец тренировал "азиатских тигров" с августа 2018 года.

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"Нашему штабу нужно думать о будущем, но оно не будет со сборной Южной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение я уже принял с сентября, и оно было высечено в камне. Сегодня я подтвердил это и должен поблагодарить их за все, что они сделали. Они сделали все возможное. Я получил много удовольствия и горжусь тем, что был их менеджером", – приводит слова Бенту ВВС.

Это пятая отставка на этом ЧМ и первая среди участников плей-офф. После группового этапа работу потеряли Карлуш Кейруш (Иран), Тата Мартино (Мексика), Роберто Мартинес (Бельгия) и Отто Аддо (Гана).

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