Победное взятие ворот в матче Япония – Испания (2:1) стало самым обсуждаемым эпизодом четверга на чемпионате мира.

Японцы пропустили первыми – Альваро Мората открыл счет и вывел Испанию вперед. Однако на старте второго тайма азиатская команда перевернула ход игры, забив два ответных гола.

Самурайское укрощение VAR в видеообзоре матча Япония – Испания – 2:1

Шум наделал забитый мяч, автором которого стал Ао Танака. Каору Митома в падении достал мяч и стал автором ассиста. Арбитр сначала отменил взятие ворот, но после подсказки VAR гол таки засчитал.

Несколько повторов показали, что мяч, похоже, покинул пределы поля, пересекая лицевую линию. Впрочем, арбитр VAR установил, что часть проекции мяча все же находилась на линии поля. Именно поэтому забитый мяч Японии таки засчитали, сообщает ESPN.

Все решили считанные миллиметры. Как выяснилось, именно этот гол отправил сборную Германии домой, а Японии позволил выиграть группу E. В 1/8 финала "самураи" сыграют против Хорватии.

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