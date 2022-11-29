Журналистка CNN Наташа Бертран сообщила в своем твиттере, что семьям футболистов сборной Ирана угрожают тюремными заключениями или пытками, если игроки не исполнят гимн страны в сегодняшнем поединке против США.

ЧМ-2022: иранские болельщицы подозревают, что власти страны следят за ними на матчах Мундиаля

Отмечается, что в Катаре были отмечены десятки представителей службы безопасности Ирана, которые следят за футболистами. Игрокам было запрещено общаться вне команды или встречаться с иностранцами.

Это далеко не единственный скандал вокруг Ирана на ЧМ-2022. В частности, болельщицы пожаловались, что их преследуют. Футболисты же демонстративно игнорируют исполнение гимна страны, чтобы выразить свой протест против властей Ирана.

Иран – США: анонс главной спортивно-политической битвы ЧМ-2022 – от неё может зависеть судьба персидских футболистов