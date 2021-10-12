Команды, которые квалифицируются на Мундиаль 2022 года, получат не слишком приятный "сюрприз".

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Как информирует L'Equipe , в нем, в частности, говорится, что сборные, которые все же квалифицируются на турнир, получат только одну неделю на подготовку. Последние поединки перед ЧМ состоятся 14 ноября 2022 года, а сам Мундиаль начнется 21-го и продлится до 18 декабря. Обычно для подготовки команды получают две-три недели.

Напомним, этот турнир станет историческим, ведь впервые будет проведен в осенне-зимнее время.

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