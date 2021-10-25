ЧМ-2022: Сборная Украины обнародовала заявку на решающий матч отбора – Малиновский, Гармаш и Коваленко в обойме
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которые смогут сыграть в ноябре в составе национальной команды.
Наставник "сине-желтых" вызвал в расположение национальной команды 25 игроков, сообщает официальный телеграмм-канал УАФ. Отметим возвращение в команду Руслана Малиновского, Дениса Гармаша и Виктора Коваленко.
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Голкиперы: Пятов, Бущан, Ризнык.
Защитники: Караваев, Миколенко, Забарный, Тимчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Качараба.
Полузащитники: Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльський, Зинченко, Малиновский, Зубков, Коваленко.
Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан, Гармаш.
Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11-го числа – товарищеский против Болгарии, а 16 ноября – заключительный матч отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
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