Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которые смогут сыграть в ноябре в составе национальной команды.

Наставник "сине-желтых" вызвал в расположение национальной команды 25 игроков, сообщает официальный телеграмм-канал УАФ. Отметим возвращение в команду Руслана Малиновского, Дениса Гармаша и Виктора Коваленко.

Малиновский сам позвонил Петракову, Павелко не имеет отношения к возвращению Руслана в сборную Украины, – ТаТоТаке

Голкиперы: Пятов, Бущан, Ризнык.

Защитники: Караваев, Миколенко, Забарный, Тимчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Качараба.

Полузащитники: Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльський, Зинченко, Малиновский, Зубков, Коваленко.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан, Гармаш.

Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11-го числа – товарищеский против Болгарии, а 16 ноября – заключительный матч отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Петракову і збірній України заважає несподівана проблема, Динамо і Шахтар отримали одну ціль, а Вернидуб "вакцинувався"