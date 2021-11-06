Атакующий полузащитник Фарула получил вызов в национальную команду на матчи отбора к ЧМ-2022. Румынии, которая вторая в своей группе, предстоит сыграть против Исландии (11 ноября) и Лихтенштейна (14 ноября).

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Для 15-летнего Энеса Сали это дебютный вызов. До этого он играл на уровне U-17. В нынешнем сезоне вундеркинд стабильно играет в составе Фарула под руководством Георге Хаджи. Хавбек даже отличился голом, став рекордсменом чемпионата Румынии. Никто раньше не отмечался в столь юном возрасте (15 лет и 6 месяцев).

К слову, Энес Сали родился в Канаде, где и начал заниматься футболом. С 2017 по 2019 год хавбек тренировался в структуре Барселоны, после чего перешел в академию имени Георге Хаджи. К Фарулу молодой игрок присоединился в сентябре 2021 года.

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