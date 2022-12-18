Лионель Месси во второй раз сыграет в финале Мундиаля, но президент Аргентины вживую этого не увидит. 63-летний Альберто Фернандес, в отличие от своего французского коллеги Эммануэля Макрона, решил остаться дома.

Бензема отказался лететь на финал ЧМ-2022 – Зидан и еще несколько легенд тоже

"Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. На поле будут наши лучшие игроки, а на трибунах – наши славные болельщики", – написал Альберто Фернандес в Twitter.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция стартует уже сегодня, 18 декабря, в 17:00. Для обеих команд это будет третье чемпионство мира. При этом Аргентина проиграла три финала, а Франция – всего один (в 2006-м с легендарным удалением Зидана).

Аргентина – Франция: анонс финала ЧМ-2022