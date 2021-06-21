Премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани сделал важное объявление для болельщиков, планирующих поездку в Катар.

"Когда придет время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан.

ЧМ-2022: более 6 тысяч мигрантов погибли в ходе подготовки к Мундиалю

Но пределенные страны не смогут вакцинировать всех своих граждан, Катар не позволит болельщикам посещать стадионы без вакцинации против вируса", – цитирует Аль-Тани Associated Press.

Напомним, ЧМ-2022 продлится с 21 ноября до 18 декабря. Сборная Украины борется за путевку на Мундиаль с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

"Вимкніть приймачі!" Австрія боїться повторити з Україною велику ганьбу – як Das Team написала чорну сторінку історії