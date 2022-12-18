Стало известно, кому достались две индивидуальные награды этого чемпионата мира.

Лучшим голкипером чемпионата мира-2022 стал Эмилиано Мартинес, помогший "альбиселесте" победить в серии пенальти.

Аргентина – Франция –3:3 – видео голов и обзор финала ЧМ-2022 с хет-триком Мбаппе и дублем Месси

Награда лучшему молодому игроку турнира (до 21 года) досталась Энцо Фернандесу. Хавбек сыграл в 7 поединках на ЧМ-2022 и отличился голом и результативной передачей.

К слову, Аргентина оказалась сильнее в серии пенальти, чем Франция (4:2). Основное и дополнительное время истекло со счетом 3:3.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти

Enzo Fernández wins Young Player of the Tournament pic.twitter.com/t4tGFSgiOj — B/R Football (@brfootball) December 18, 2022