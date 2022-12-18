ЧМ-2022: партнеры Месси по сборной Аргентины забрали индивидуальные награды, присоединившись к Лео и Мбаппе
21:16 - Читати українською
Стало известно, кому достались две индивидуальные награды этого чемпионата мира.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
109’ Лионель Месси
Килиан Мбаппе 80’
Килиан Мбаппе 82’
Килиан Мбаппе 118’
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
80’ Килиан Мбаппе
82’ Килиан Мбаппе
109’ Лионель Месси
118’ Килиан Мбаппе
Лучшим голкипером чемпионата мира-2022 стал Эмилиано Мартинес, помогший "альбиселесте" победить в серии пенальти.
Аргентина – Франция –3:3 – видео голов и обзор финала ЧМ-2022 с хет-триком Мбаппе и дублем Месси
Награда лучшему молодому игроку турнира (до 21 года) досталась Энцо Фернандесу. Хавбек сыграл в 7 поединках на ЧМ-2022 и отличился голом и результативной передачей.
К слову, Аргентина оказалась сильнее в серии пенальти, чем Франция (4:2). Основное и дополнительное время истекло со счетом 3:3.
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