ЧМ-2022, отбор: США с разгромом и хет-триком Пулишича одной ногой в Катаре, победы Мексики и Коста-Рики
Квалификация на Мундиаль в Катаре продолжается. Состоялись матчи предпоследнего тура отбора в Северной Америке.
ЧМ-2022, квалификация, Северная Америка
США – Панама – 5:1
Голы: Пулишич, 17 (пен), 45+4 (пен), 65, Арриола, 23, Феррейра, 27 – Годой, 86
Гондурас – Мексика – 0:1
Гол: Альварес, 70
Сальвадор – Коста-Рика – 1:2
Голы: Хиль, 31 – Контрерас, 30, Кэмпбелл, 45+1
Первой сборной Северной Америки, вышедшей на ЧМ, стала Канада. Остальные команды продолжают борьбу за прямую путевку на Мундиаль. Соединенные штаты Америки в предпоследнем туре без особых проблем одолели Панаму с разгромным счетом.
ЧМ-2022: список участников финальной части
Главным героем встречи стал полузащитник Челси Кристиан Пулишич, оформивший хет-трик. Два мяча удалось забить с пенальти. В последнем туре, который состоится 31 марта, США будут противостоять Коста-Рике. Для выхода на ЧМ напрямую им будет достаточно даже ничьей.
Гондурас принимал Мексику. Аутсайдер квалификационной группы ожидаемо ничего не смог показать против более статусного оппонента, но и мексиканцев подводила реализация. Несмотря на 17 ударов по воротам, только один из них стал результативным – Эдсон Альварес на 70-й минуте переправил мяч в сетку после подачи с углового.
Коста-Рика приехала в гости к Гондурасу и одержала победу, забив дважды в первом тайме и пропустив раз.
В общем, последний тур (31 марта) будет насыщенным. Две прямые путевки (2-3 место) и участие в стыковом матче (4 строчка) будут разыгрывать между собой США, Мексика и Коста-Рика. Панама, Сальвадор, Ямайка и Гондурас уже не претендуют на выход на ЧМ.
Канада благодаря погрому вышла на ЧМ-2022 – эмоции омрачили 36-летнюю паузу