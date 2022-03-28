ЧМ-2022, квалификация, Северная Америка

США – Панама – 5:1

Голы: Пулишич, 17 (пен), 45+4 (пен), 65, Арриола, 23, Феррейра, 27 – Годой, 86

Гондурас – Мексика – 0:1

Гол: Альварес, 70

Сальвадор – Коста-Рика – 1:2

Голы: Хиль, 31 – Контрерас, 30, Кэмпбелл, 45+1

Первой сборной Северной Америки, вышедшей на ЧМ, стала Канада . Остальные команды продолжают борьбу за прямую путевку на Мундиаль. Соединенные штаты Америки в предпоследнем туре без особых проблем одолели Панаму с разгромным счетом.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Главным героем встречи стал полузащитник Челси Кристиан Пулишич, оформивший хет-трик. Два мяча удалось забить с пенальти. В последнем туре, который состоится 31 марта, США будут противостоять Коста-Рике. Для выхода на ЧМ напрямую им будет достаточно даже ничьей.

Гондурас принимал Мексику. Аутсайдер квалификационной группы ожидаемо ничего не смог показать против более статусного оппонента, но и мексиканцев подводила реализация. Несмотря на 17 ударов по воротам, только один из них стал результативным – Эдсон Альварес на 70-й минуте переправил мяч в сетку после подачи с углового.

Коста-Рика приехала в гости к Гондурасу и одержала победу, забив дважды в первом тайме и пропустив раз.

В общем, последний тур (31 марта) будет насыщенным. Две прямые путевки (2-3 место) и участие в стыковом матче (4 строчка) будут разыгрывать между собой США, Мексика и Коста-Рика. Панама, Сальвадор, Ямайка и Гондурас уже не претендуют на выход на ЧМ.