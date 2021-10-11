Состоялись очередные матчи отбора на чемпионат мира в Катаре в группах Е и G. Счета и обзор – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2022, квалификация. Европа, 8 тур

Группа Е

Беларусь – Чехия – 0:2

Гол: Шик, 22, Гложек, 65

Эстония – Уэльс – 0:1

Голы: Мур, 12

Группа G

Латвия – Турция – 1:2

Голы: Демираль, 70 (авт) – Дурсун, 76, Йылмаз, 90+8 (п)

Норвегия – Черногория – 2:0

Голы: Эльюнусси, 29, 90+6

Нидерланды – Гибралтар – 6:0

Голы: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3 (п), Дюмфрис, 48, Груневелд, 75, Мален, 86

Незабитый пенальти: Депай, 19

Патрик Шик снова подтвердил свой статус лидера сборной Чехии. С Уэльсом (2:2) ему отличиться не удалось, а вот сегодня форвард наверстал упущенное. Именно его гол и ассист гарантировали Чехии победу над Беларусью и хотя бы временно сохранили для команды второе место в группе. Правда, Уэльс благодаря победе над Эстонией уже сравнялся по очкам и еще и имеет матч в запасе. Как мы знаем, Бельгия эти туры пропускала из-за участия и Лиге наций, но ее лидерству ничего не угрожает.

Турция имеет давние счеты с Латвией. Единственная победа в их противостоянии была за балтийцами, которые торжествовали в отборе на Евро-2004 и неожиданно поехали на турнир в Португалию. Остальные пять матчей завершились вничью. Сегодня история могла продолжиться. Латвия даже забила первой (автогол), но Турция сумела не только отыграться, но и завоевать историческую победу благодаря пенальти в компенсированное время.

Норвегия вынуждена обходиться без травмированного Эрлинга Холанда, но все же одержала важную победу над Черногорией. Очевидно, сохранив шансы побороться за прямую путевку на ЧМ-2022 в последнем туре. Там норвежцам будут противостоять Нидерланды. "Оранье" в этом месяце предстояло сыграть с двумя аутсайдерами. Латвия уступила минимально, а вот Гибралтар был безжалостно деклассирован. Вирджил ван Дейк и Мемфис Депай оформили разгром, еще до перерыва. Кстати, форвард Барселоны стал первым игроком в истории сборной Нидерландов, который в одном матче забил и не реализовал пенальти. В общем счете Нидерланды отгрузили пиренейцам шесть "сухих" мячей и остались первыми в группе.