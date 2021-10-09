В субботу, 9 октября, продолжился 7-й тур отбора на Мундиаль в Катаре. Счета и обзор матчей в группах А, В и С – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2022, квалификация. 7 тур

Группа С

Литва – Болгария – 3:1

Голы: Ласицкас, 18, Черных, 82, 84 – Десподов, 64

Нереализованный пенальти: Илиев, 14 (Болгария)

Швейцария – Северная Ирландия – начало в 21:45

Группа А

Азербайджан – Ирландия – начало в 19:00

Люксембург – Сербия – начало в 21:45

Группа В

Грузия – Греция – начало в 19:00

Швеция – Косово – начало в 19:00

Первыми свой поединок в Вильнюсе сыграли Литва с Болгарией – аутсайдеры группы С. Литовцы проиграли все 5 предыдущих матчей и замыкали турнирную таблицу, а болгары с 5-ю пунктами шли четвертыми. Хозяева открыли счет уже на 18-й минуте – отличился Ласицкас, который завершил контратаку литовцев после обрезки гостей в центре поля. Правда, перед этим роскошный шанс упустила Болгария. Украинский арбитр Евгений Арановский назначил пенальти, но Илиев ужасным ударом покатил мяч в руки киперу литовцев.

Во втором тайме гости отыгрались. Точный удар в свой актив записал Десподов, классно исполнив штрафной. Но литовцы в течение последней десятиминутки забили дважды – дубль в активе Черных. От такого Болгария уже не оправилась. 3:1 – Литва набрала первые очки в отборе, но все еще последняя с тремя пунктами. У болгар осталось 5. Что касается арбитража, то Арановский, кроме уже упомянутого пенальти, показал 7 желтых карточек.

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