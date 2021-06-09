В Южной Америке в среду, 9 июня, состоялись противостояния 6-го тура квалификации на Мундиаль 2022 года. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2022, квалификация, 6-й тур

Эквадор – Перу – 1:2

Голы: Плата, 90+3 – Куэва, 63, Адвинкула, 89

Венесуэла – Уругвай – 0:0

Чили – Боливия – 1:1

Голы: Пульгар, 69 – Морено, 81 (пен)

Колумбия – Аргентина – 2:2

Голы: Муриэль, 51 (пен), Борха, 90+4 – Ромеро, 3, Паредес, 8

Парагвай – Бразилия – 0:2

Голы: Неймар, 4, Пакета, 90+3

Перу удалось с минимальным преимуществом одолеть Эквадор, благодаря двум голам во второй 45-минутке. "Триколор" ответил лишь одним точным ударом. Венесуэла и Боливия не порадовали своих поклонников забитыми мячам – ничья 0:0. Чили и Боливия тоже разошлись миром – правда, с голами. Пульгар вывел "красную команду" вперед, а ничью "зеленым" подарил точный выстрел Морено с пенальти.

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Аргентина приехала в гости к Колумбии – команды выдали шедевральный по напряжению поединок. "Альбиселесте" начали встречу очень результативно: подача со стандарта на 3-й завершилась точным ударом головой Ромеро, а затяжная атака с финальным эффектным проходом Паредеса позволила удвоить преимущество подопечным Лионеля Скалони. После перерыва отмечались только колумбийцы. Сократить разницу удалось Муриэлю уже в дебюте ударом с пенальти. Аргентина должна была забивать, но удары Месси и Ко отчаянно тянул Оспина. Правда, героем для команды Рейнальдо Реуды стал Борха, который голом на 90+4 подарил ничью колумбийцам.

А вот Бразилия продолжила свой уверенный путь, одержав 6 победу в отборе подряд. Очередной жертвой стал Парагвай, а главным действующим лицом встречи – Неймар. Именно звезда ПСЖ забил первый мяч, был дирижером в течение всего матча и отметился ассистом на 90+3 минуте, когда забивал Пакета.

После 6-ти туров ситуация в группе следующая: Бразилия – 16 очков, Аргентина – 12, Эквадор – 9, Уругвай и Колумбия – по 8, Парагвай – 7, Чили – 6, Боливия – 5, Венесуала и Перу – по 4 зачетных балла.

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