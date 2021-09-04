В рамках квалификации на ЧМ-2022 в группах G и H состоялись матчи 5-го тура группового этапа.

Группа G

Латвия – Норвегия – 0:2

Голы: Холанд, 20 (п), Эльюнусси, 66

Гибралтар – Турция – начало матча в 21:45

Нидерланди – Черногория – начало матча в 21:45

Группа Н

Кипр – Росссия – 0:2

Голы: Ерохин, 6, Жемалетдинов, 55

Словения – Мальта – 0:1

Гол: Ловрич, 45 (п)

Словакия – Хорватия – начало матча в 21:45

Эрлинг Холанд во втором матче подряд отличился забитым мячом на 20-й минуте поединка. Единственная разница – сегодня с пенальти. Три дня назад Норвегия не смогла удержать победный результат против Нидерландов (1:1). Латвии же не хватило класса достойно ответить скандинавам. Зато гости на старте второго тайма закрепили свое преимущество – после классной комбинации забил Эльюнусси. Следовательно, Норвегия хотя бы временно возглавила группу G.

Первый матч под руководством Валерия Карпина Россия свела к безголевой ничьей против Хорватии. С Кипром прогнозируемо было гораздо меньше проблем. Россияне забили по голу на старте каждого из таймов. Два ассиста в свой актив записал Федор Смолов, которого в последнее время игнорировал предыдущий наставник.

Словения лишь благодаря пенальти одолела Мальту и поднялась на третью строчку секстета. На данный момент Россия вышла на первое место, где их может догнать Хорватия.