Стартовали октябрьские противостояния в группах Е и J квалификации на Мундиаль 2022 года. Результаты узнавайте на Футбол 24.

Отбор на ЧМ-2022, 7-й тур

Группа E

Кипр – Хорватия – 0:3

Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливая, 90+2

Мальта – Словения – 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Шпорар, 50, Шешко, 67

Россия – Словакия – 1:0

Голы: Шкриняр, 24 (АГ)

Группа J

Исландия – Армения – 1:1

Голы: Йоганнессон, 77 – Оганесян, 35

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4

Голы: Велковски, 39, Алиоски, 66, Николов, 74, Чурлинов, 83

Германия – Румыния – 2:1

Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 – Хаджи, 9

Исландия пропустила за несколько минут до перерыва от Армении, но во втором тайме Йоганнессон вырвал ничью. Северная Македония не оставила живого места на Лихтенштейне, забив четыре безответных мяча.

"Украина обязательно будет играть на победу": Канерва – об опасности для финнов в матче с "сине-желтыми"

Германия в Гамбурге принимала Румынию. Казалось, что для хозяев матч станет легкой прогулкой, но у визави были совсем другие планы. Румыния открыла счет первой: Хаджи получил мяч в штрафной, прокинул между ног Рюдигеру и пробил под дальнюю штангу без шансов для тер Штегена. За мгновение до этого немцы претендовали на пенальти, но после просмотра VAR его отменили.

Во время перерыва Ганси Флик, похоже, дал хорошую взбучку игрокам, и уже в дебюте Гнабри дальним ударом сравнял ситуацию на табло. После гола Сержа Бундестим насела на ворота румын, но оборона неплохо отражалась. До 81 минуты. Защита во время корнера забыла о Мюллере на дальней штанге и тот сделал свое дело. Германия набрала 18 очков и закрепила за собой лидерство в группе.

Словения приехала к Мальте, где без особого труда разгромила хозяев. Гол в первом тайме и еще 3 во втором решили судьбу встречи, в которой принимал участие и Беньямин Вербич. Полузащитник Динамо провел на поле 61 минуту, но результативными действиями не отличался.

Хорватия победила Кипр. Еще в первой половине "клетчатые" забили дважды усилиями Перишича и Крамарича, но мяч последнего был отменен после просмотра VAR. Точку в поединке поставили Гвардиол и Ливая.

А вот России откровенно повезло в противостоянии со Словакией. На 24 минуте Шкриняр, пытаясь перехватить прострел в штрафной, срезал мяч в собственные ворота. Словакия после этого терроризировала ворота хозяев, нанеся 25 ударов. Все же финальный свисток зафиксировал победу подопечных Карпина. После 7-ми туров Россия и Хорватия лидируют в секстете с 16-ю очками.

Видео автогола Шкриняра:

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом