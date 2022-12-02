В первую стадию плей-офф пробились 16 сборных – по 2 лучшие из группы. Недосчитается 1/8 и нескольких именитых сборных, в том числе Данию, Германию и Бельгию, которые не сумели выйти из своих квартетов, хотя и считались фаворитами.

Цель Шахтера, поляк из Италии, новый Компани и сын беженцев из Судана – десять неочевидных юных талантов ЧМ-2022

Начнётся 1/8 уже 3 декабря противостоянием Нидерландов и США, а завершится дуэлью Португалии со Швейцарией уже 6 числа.

Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако это даже не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приблизить ее легко: до конца 2022 года 10 гривен с продажи каждой бутылки HLIBNY DAR будет перечисляться в фонд "Вернись живым". Больше об акции узнайте на сайте. Вместе собираем победу!

Все пары 1/8 финала ЧМ-2022:

Нидерланды – США – 3 декабря, 17:00

Аргентина – Австралия – 3 декабря, 21:00

Франция – Польша – 4 декабря, 17:00

Англия – Сенегал – 4 декабря, 21:00

Япония – Хорватия – 5 декабря, 17:00

Бразилия – Южная Корея – 5 декабря, 21:00

Марокко – Испания – 6 декабря, 17:00

Португалия – Швейцария – 6 декабря, 21:00

Матчи четвертьфинала катарского чемпионата мира состоятся 9-10 декабря, а полуфинала – 13-14. Встреча за третье место запланирована на 17-е число, а решающий поединок турнира – на 18 декабря.

Бенефис Мбаппе, очередное достижение Месси или неожиданный победитель: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022