ЧМ-2022: определились все пары 1/8 финала – с кем будут играть друзья Украины
2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира в Катаре. Впереди фанатов ждет плей-офф.
В первую стадию плей-офф пробились 16 сборных – по 2 лучшие из группы. Недосчитается 1/8 и нескольких именитых сборных, в том числе Данию, Германию и Бельгию, которые не сумели выйти из своих квартетов, хотя и считались фаворитами.
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Начнётся 1/8 уже 3 декабря противостоянием Нидерландов и США, а завершится дуэлью Португалии со Швейцарией уже 6 числа.
Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако это даже не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приблизить ее легко: до конца 2022 года 10 гривен с продажи каждой бутылки HLIBNY DAR будет перечисляться в фонд "Вернись живым". Больше об акции узнайте на сайте. Вместе собираем победу!
Все пары 1/8 финала ЧМ-2022:
Нидерланды – США – 3 декабря, 17:00
Аргентина – Австралия – 3 декабря, 21:00
Франция – Польша – 4 декабря, 17:00
Англия – Сенегал – 4 декабря, 21:00
Япония – Хорватия – 5 декабря, 17:00
Бразилия – Южная Корея – 5 декабря, 21:00
Марокко – Испания – 6 декабря, 17:00
Португалия – Швейцария – 6 декабря, 21:00
Матчи четвертьфинала катарского чемпионата мира состоятся 9-10 декабря, а полуфинала – 13-14. Встреча за третье место запланирована на 17-е число, а решающий поединок турнира – на 18 декабря.
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