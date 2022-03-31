Последний тур в североамериканской зоне отбора в ЧМ-2022 подарил нам новых участников Мундиаля. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

ЧС-2022, квалификация. Третий этап, 14 тур.

Коста-Рика – США – 2:0

Голы: Варгас, 51, Контрерас, 59

Панама – Канада – 1:0

Гол: Г. Торрес, 49

Мексика – Сальвадор – 2:0

Голы: Антуна, 17, Хименес, 43, (пен.)

США довольно неожиданно уступили Коста-Рике. Несмотря на статус фаворита и немалое количество ударов (15 в общем и 6 в створ ворот) американцы так и не смогли пробить сначала Кейлора Наваса, а с 79 минуты – Эстебана Альварадо. А у костариканцев Варгас и Контрерас в начале второй половины сумели отправить мяч в сетку, огорчив США, которые гарантированно едут на ЧМ-2022 в Катар. Коста-Рика же за свою путевку сразится с Новой Зеландией в матче плей-офф.

Панама оформила вторую сенсацию дня, минимально обыграв Канаду, которая уже решила свои турнирные задания. Гол Габриэля Торреса принес победу Панаме, а канадцы из-за этого потеряли место в третьей корзине жеребьевки групп на ЧМ-2022, опустившись на 2 строчки в рейтинге и пропустив Тунис вперед.

Мексика же единственная из фаворитов, завершивших квалификацию на мажорной ноте. Голы Антуна и Хименеса еще в первом тайме позволили "Эль Три" подняться на второе место в отборе и вместе с США попасть во вторую корзину.

ЧМ-2022: экспресс-представление участников Мундиаля – определены корзины перед жеребьевкой