5 декабря состоялось еще два поединка 1/8 финала ЧМ-2022, благодаря которым определились еще два четвертьфиналиста.

Хорватия и Бразилия сформировали третью пару четвертьфиналистов. Поединок "клетчатых" против "пентакампеонов" состоится 9 декабря, начало в 17:00.

Хорватия в серии пенальти прошла Японию на ЧМ-2022 – "самураи" изменили сценарий, вице-чемпионов вытащил голкипер

Балканцы в серии пенальти одолели Японию – азиаты достойно отыграли, но исполнение 11-метровых очень подкачало. Бразилия же устроила карнавал в поединке с Южной Кореей, разбив соперника со счётом 4:1.

К слову, уже завтра будут сыграны последние поединки стадии 1/8 финала ЧМ-2022. Марокко сойдется с Испанией, а Португалия разыграет путевку в четвертьфинал со Швейцарией.

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сокрушив Южную Корею за 36 минут