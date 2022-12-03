3 декабря состоялся первый день плей-офф чемпионата мира в Катаре. Два участника четвертьфиналов уже известны.

Нидерланды и Аргентина сформировали первую пару участников стадии 1/4 финала Мундиаля.

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Сюрпризов пока не произошло, поскольку именно эти команды считались фаворитами своих дуэлей. Нидерланды перестреляли американцев (3:1), а позже Аргентина разобралась с Австралией (2:1). Очный матч "оранье" и "альбиселесте" состоится 9 декабря.

Напомним, завтра будет сформирована новая пара четвертьфиналистов. В 17:00 Франция сыграет против Польши, а в 21:00 Англия сойдется с Сенегалом.

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