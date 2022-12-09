Недавно 25-летний защитник Арсенала внезапно вернулся в Англию, после чего стало известно, что на Мундиале в Катаре Бен Уайт уже не сыграет. Отъезд футболиста официально объяснили личными причинами, а теперь появилась конкретика.

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Как выяснилось, Уайт на глазах у всей команды поссорился со Стивом Холландом – ассистентом Гарета Саутгейта в тренерском штабе "Трех львов". Перед матчем второго тура с США защитник пришел на занятие, не зная важной информации о соперниках и своих личных показателях, сообщает Daily Star.

Это стало последней каплей – как следствие, футболиста решили отправить домой. Отмечается, что Уайту и до этого инцидента было сложно общаться с игроками сборной. Соответственно, вряд ли отъезд защитника Арсенала стал для команды Саутгейта серьезной потерей.

На чемпионате мира-2022 Уайт не сыграл ни минуты. В четвертьфинале соперником Англии станет Франция, матч состоится 10 декабря.

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