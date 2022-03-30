В финале квалификации на чемпионат мира от Океании Новая Зеландия разбила команду Соломоновых Островов.

ЧМ-2022, OFC. Финал квалификации

Соломоновы Острова – Новая Зеландия – 0:5

Голы: Тулома, 23, 69, Вуд, 39, Белл, 50, Гарбетт, 90+1

В финале квалификации на Мундиаль от Океании борьбы не вышло. Новая Зеландия еще до перерыва отгрузила островитянам два гола, а во втором тайме забила еще трижды. Один из голов в свой актив записал форвард Ньюкасла Крис Вуд. Также по разу отличились Белл и Гарбетт. Билл Тулома оформил дубль.

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5:0 – фаворит прогнозируемо идет дальше. До ЧМ-2022 остался один шаг.

Соперником новозеландцев в финале межконтинентального плей-офф станет представитель CONCACAF, а именно четвертая команда. В настоящее время ею является Коста-Рика, которая за тур до завершения отбора отстает от США и Мексики на 3 очка.

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