Как известно, в матче против Сербии Неймар получил повреждение, из-за которого не мог сыграть в игре со Швейцарией. Впрочем, бразилец не смог поддержать свою команду даже на трибунах.

Неймар восстанавливается после травмы с помощью технологий NASA

Причину назвал Винисиус: "Неймар сказал, что не смог прийти, потому что плохо чувствовал себя. Дело не только в ноге, а еще в том, что у него небольшая температура. Надеюсь, что он как можно быстрее выздоровеет", – цитирует Винисиуса Sport1.

Добавим, что уже 2 декабря Бразилия сыграет в заключительном поединке группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна. Эта игра не будет ничего решать для "пентакампеонов", поскольку они уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Бразилия дожала Швейцарию пушкой Каземиро и вышла в плей-офф ЧМ-2022