ЧМ-2022: Неймар имеет еще одну проблему – бразилец из-за этого отсутствовал на игре со Швейцарией
Форвард сборной Бразилии Неймар продолжает сталкиваться с проблемами во время нынешнего Мундиаля.
Как известно, в матче против Сербии Неймар получил повреждение, из-за которого не мог сыграть в игре со Швейцарией. Впрочем, бразилец не смог поддержать свою команду даже на трибунах.
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Причину назвал Винисиус: "Неймар сказал, что не смог прийти, потому что плохо чувствовал себя. Дело не только в ноге, а еще в том, что у него небольшая температура. Надеюсь, что он как можно быстрее выздоровеет", – цитирует Винисиуса Sport1.
Добавим, что уже 2 декабря Бразилия сыграет в заключительном поединке группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна. Эта игра не будет ничего решать для "пентакампеонов", поскольку они уже гарантировали себе выход в плей-офф.
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