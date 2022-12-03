ЧМ-2022: наставник Сербии нецензурно выругался в адрес матерей из Косово и Албании – очередной скандал друзей Путина
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович позволил себе непристойную брань во время игры со Швейцарией в матче 3-го тура ЧМ-2022.
Когда сербы забили второй гол, Стойкович празднуя сказал: "Тра**в албанских и косоварских матерей", что зафиксировали камеры.
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Отреагировала на это бывшая министерка иностранных дел Косово Мелисса Харадинай в твиттере, которая уже обратилась в ФИФА по поводу этого инцидента. Это не единственный инцидент в матче – фанаты сборной Сербии скандировали "Убивай албанцев", раздражая таким образом игроков сборной Швейцарии албанского происхождения.
К счастью, сборную Сербии на ЧМ-2022 мы не увидим – после поражения от Швейцарии они заняли последнее место в группе G и вылетели из Мундиаля.
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