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ЧМ-2022: Монголия и Бруней сыграли самый ранний матч в истории отбора чемпионата мира

16:51 25 Читати українською
ЧМ-2022: Монголия и Бруней сыграли самый ранний матч в истории отбора чемпионата мира
Сборная Монголии / соцсети

Сборные Монголии и Брунея открыли квалификационный этап чемпионата мира-2022. Это самый ранний матч в истории отборочного цикла Мундиаля.

Чемпионат мира-2022. Азия, 1-й квалификационный этап

Монголия – Бруней – 2:0

Голы: Цеденбал, 10 Ньяма-Осор, 69

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Сборная Монголии в рамках 1 этапа квалификации чемпионата мира-2022 дома принимала Бруней. Этот матч необычен тем, что является самым ранним в истории отборочного цикла чемпионата мира.

До начала Мундиаля в Катаре еще 1264 дня, поскольку сам турнир стартует 21 ноября и продлится по 18 декабря.

В этом поединке хозяева благодаря голам Цеденбала и Ньяма-Осора одержали победу. Ответный матч состоится 11 июня.

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Мир Рекорды ЧМ-2022 Монголия Бруней
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