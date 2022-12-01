"Я разгневан из-за того, что не забил пенальти, но после этой моей ошибки команда вышла сильнее. Мы знали, что как только забьем, это изменит игру.

Нереализованный пенальти в исполнении Месси в видеообзоре матча Польша – Аргентина – 0:2

Предыдущий матч против Мексики дал нам много покоя, и мы вышли на поле с мнением, что должны победить", – приводит слова Месси официальный сайт Аргентинской футбольной ассоциации.

Поединок против Польши стал персональным провалом для Лео, который не смог переиграть Войцеха Щенсны с 11-метровой отметки. Добавим, что поляк отразил уже второй пенальти на этом чемпионате мира.

Аргентина растоптала Польшу, а друг Украины стал героем, выиграв дуэль у Месси – "Кадра" прошмыгнула в плей-офф ЧМ-2022