Звезда ПСЖ и "Ле Бле" Килиан Мбаппе был немногословен после проигрыша от Аргентины (3:3, пенальти 2:4) в решающей дуэли катарского Мундиаля.

Представитель парижан мог стать главным героем французов, но неудачные удары партнеров по сборной и сейвы Эмилиано Мартинеса не позволили ему одержать желаемый трофей.

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После матча Мбаппе выглядел очень разочарованным и долго хранил молчание. Приблизительно через 17 часов после финала Килиан опубликовал в своих соцсетях лаконичную заметку. "Мы вернемся", – пообещал он.

Напомним, нападающий ПСЖ уже выигрывал чемпионат мира – в 2018 году "Ле Блё" в финале одолели Хорватию со счетом 4:2. Одним из голов тогда отличился Мбаппе.