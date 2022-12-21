Бывший наставник сборной Украины рассказал, кто больше всего понравился ему на чемпионате мира-2022, который завершился триумфом Аргентины.

– Вы считаете, что именно Месси – лучший игрок чемпионата?

– Да. Вспомните его настрой в каждом матче, как он был нацелен на поиск кратчайших путей к воротам, а как работал на свою сборную, часто подыгрывая партнерам из глубины поля. Его выносливости в 35-летнем возрасте можно только позавидовать.

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Недаром говорят, что есть сильные футболисты, очень сильные, а есть просто непревзойденный Месси… На мой взгляд, аргентинцы больше наиграли на победу, к тому же, на их стороне был и футбольный Бог, которому очень хотелось, чтобы в коллекции гениального Лионеля было и звание чемпиона мира.

– А открыл ли чемпионат в Катаре игроков, которые вскоре громко заявят о себе на клубном уровне?

– По-моему, под эту номинацию лучше всего подходит 22-летний марокканский полузащитник Аззедин Унахи из скромного французского Анже. Он проявил себя, как и сборная Марокко в целом, с лучшей стороны, и я убежден, что игрок скоро окажется в топ-клубе. Мне также очень понравились новоиспеченные чемпионы мира – 21-летний Энцо Фернандес и на год старший Хулиан Альварес. Но, в отличие от марокканца, они, несмотря на свой возраст, уже видны в своих именитых клубах – португальской Бенфике и английском Манчестер Сити соответственно.

Необходимо отдать должное руководителю сборной Аргентины Лионелю Скалони, который смело доверял молодежи, и она не подвела. Хотя больше меня поразило то, как аргентинцы цепко действовали в отборе, какая у них была образцовая игровая дисциплина, – цитирует Маркевича Команда №1.

Напомним, призерами ЧМ-2022 стали Аргентина (чемпион), Франция (финалист) и Хорватия (бронза). Марокко заняло 4 место, уступив в "утешительном финале".

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