Наставник "Фурии Рохи" определился с перечнем футболистов на сентябрьские поединки. Испания сыграет со Швецией, Грузией и Косово.

Как и на Евро-2020, в списке Луиса Энрике нет ни одного представителя мадридского Реала. Дани Каравахаль оправился от травмы, но еще не готов сыграть три матча в течение недели. Отдых получил и Педри, которого Барселона отправила в мини-отпуск, сообщает AS.

Мориба меняет футбольное гражданство – капризный талант Барселоны отказался выступать за Испанию

Вратари: Давид Де Хеа, Унаи Симон, Роберт Санчес.

Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Иньиго Мартинес, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Маркос Льоренте.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Коке, Микель Мерино, Браис Мендес, Абель Руис.

Нападающие: Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия, Пабло Форналс.

Напомним, соперниками Испании в сентябре станут Швеция (2 сентября), Грузия (5 сентября) и Косово (8 сентября). "Фурия Роха" после трех туров возглавляет группу B, набрав 7 очков.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу