Румынский журналист передал послание Луческу Фреду после матча со Швейцарией. "Скажи ему, что я не принимаю никакого другого результата, кроме победы на ЧМ-2022". Фред ответил своему бывшему наставнику.

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"Спасибо Мирчи Луческу! Он является особым человеком, который помогал на моем пути в Шахтере. Также желаю ему успехов, у меня много хороших воспоминаний. Благодаря ему я там, где сейчас есть."

Это мой первый тренер в Европе, очень благодарен Луческу. Мы постараемся выиграть турнир, еще раз спасибо за сообщения", – приводит слова Фреда издания Playsport.

Добавим, что хавбек играл за Шахтер с 2013 по 2018 годы, после чего перебрался в Манчестер Юнайтед. В общей сложности Фред сыграл 155 поединков за донецкий клуб, в которых отличился 15 голами и 16 ассистами.

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