Вингер сборной США Кристиан Пулишич поможет своей национальной команде в плей-офф в игре против Нидерландов.

Пулишич травмировался в игре с Ираном, когда забил единственный во встрече гол, из-за чего участие лидера сборной США в плей-офф ЧМ-2022 было под вопросом.

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Впрочем, Кристиан сумел восстановиться, сообщает официальный твиттер американской сборной. Добавим, что матч против Нидерландов состоится уже завтра в 17:00.

США заняли второе место в группе B с Англией, Уэльсом и Ираном. Американцы забили 2 гола за турнир, один из которых принес победу над Ираном (с Англией и Уэльсом разошлись миром) и путевку в плей-офф, где их ждали Нидерланды. Европейцы набрали 7 очков, обыграв Катар и Сенегал и расписав мировую с Эквадором.

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