ЧМ-2022: лидер сборной Аргентины восстановился от травмы и сможет сыграть против Нидерландов
09:08 - Читати українською
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария вернется на поле в поединке плей-офф ЧМ-2022.
Ди Мария восстановился от своего повреждения, из-за которого пропустил игру 1/8 финала Мундиаля против Австралии, сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport.
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Таким образом Анхель может появиться уже с первых минут поединка против сборной Нидерландов, который состоится 9 декабря, начало в 21:00.
К слову, на ЧМ-2022, Ди Мария отличился лишь ассистом на Месси в поединке против Мексики (2:0).
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