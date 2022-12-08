Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария вернется на поле в поединке плей-офф ЧМ-2022.

Ди Мария восстановился от своего повреждения, из-за которого пропустил игру 1/8 финала Мундиаля против Австралии, сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport.

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Таким образом Анхель может появиться уже с первых минут поединка против сборной Нидерландов, который состоится 9 декабря, начало в 21:00.

К слову, на ЧМ-2022, Ди Мария отличился лишь ассистом на Месси в поединке против Мексики (2:0).

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