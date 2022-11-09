Известная компания по производству популярного симулятора FIFA определила своего фаворита в бомбардирской гонке чемпионата мира-2022 в Катаре.

По мнению экспертов EA Sports, смоделировавших ход Мундиаля, лучшим бомбардиром турнира станет Лионель Месси. Лидеру сборной Аргентины прогнозируют 8 забитых мячей, которые позволят 35-летнему нападающему выиграть спор голеадоров.

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Второе место отдают Мемфису Депаю и Килиану Мбаппе. Обоим прогнозируют по 6 голов. Еще трое футболистов, по мнению EA Sports, забьют 5 раз. Это Кристиан Пулишич (США), Винисиус (Бразилия) и Ришарлисон (Бразилия).

Интересно, что лидер сборной Бразилии Неймар не попал даже в топ-15. Что касается Криштиану Роналду, то аналитики считают, что 37-летний форвард сборной Португалии забьет 3 гола.

Напомним, чемпионат мира-2022 стартует уже 20 ноября. В первом поединке сыграют Катар (хозяин турнира) и Эквадор.

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