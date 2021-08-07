Конфедерация южноамериканского футбола определилась со временем проведения поединков отбора к чемпионату мира-2022, которые весной не состоялись из-за новой вспышки пандемии COVID-19.

ФИФА согласовала предложенные КОНМЕБОЛ изменения в календаре международных матчей, сообщает официальный сайт организации.

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В марте не состоялось поединки 5-го и 6-го туров квалификации к ЧМ-2022. КОНМЕБОЛ предложила сыграть сорванные матчи осенью. ФИФА пошла навстречу конфедерации и позволила сыграть по три поединка в сентябрьское и октябрьское окна для матчей национальных команд.

К слову, на данный момент в отборе от Южной Америки лидирует сборная Бразилии (18 очков), далее следуют Аргентина (12 пунктов), Эквадор (9 баллов) и Уругвай с Колумбией (по 8 очков).

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