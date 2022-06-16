Ожидается, что в Катар приедут более миллиона поклонников футбола со всего мира. Однако страна не может разместить всех в отелях – спальных мест существенно не хватает. Туристический офис Катара указывает на наличие только 30 тысяч гостиничных номеров.

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Но даже с ними возникла проблема – 80% мест уже зарезервированы для представителей ФИФА. Власти Катара предлагают оригинальный выход из ситуации – болельщики будут иметь шанс попробовать экстрим в виде ночлега в палаточных городках, которые разместят в пустыне. Самое дешевое место в палатке будет стоить от 200 долларов за ночь. В цену включены электро- и водоснабжение, однако о кондиционере следует забыть.

Также правительство страны решило арендовать два гигантских круизных лайнера, которые способны уместить на ночевку еще несколько тысяч фанатов, сообщает Telegraaf.

Но это тоже не все. Жителей Катара поощряют сдавать свои дома туристам. Если и этого будет мало, то в ближайшие месяцы правительство обещает построить еще несколько тысяч дополнительных помещений. Крайний вариант – размещение фанатов в соседних странах, а на матчи они будут перевозиться специальными шаттлами.

Похоже, при таких условиях команды-участницы ЧМ-2022 в ближайшее время получат серьезную головную боль, выбирая место для базирования и проживания во время турнира.

Напомним, впервые в истории футбола чемпионат мира состоится зимой. Мундиаль в Катаре стартует 21 ноября, а финальный матч запланирован на 18 декабря.

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