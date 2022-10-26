В преддверии чемпионата мира 2022 года Катар готовится принять более 1 миллиона футбольных болельщиков.

Власти Катара объявили, что начиная с ноября при въезде в страну больше не нужно предъявлять негативный результат теста на коронавирус. Об ослаблении правил заявило Министерство здравоохранения Катара.

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Эти правила распространяются на всех туристов, болельщиков и жителей стран Персидского залива. До недавнего времени любой, кто приезжал в Катар самолетом или иным образом, должен был предъявить отрицательный тест на коронавирус.

"В свете продолжающегося снижения показателей коронавируса во всем мире и в государстве Катар, а также с учетом продолжающихся вакцинаций против Covid в Катаре было решено смягчить правила", – говорится в заявлении.

ЧМ-2022 в Катаре станет первым крупным спортивным событием посткоронавирусной эпохи, когда правила будут смягчены.

Катар готовится принять более 1 миллиона футбольных болельщиков.

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