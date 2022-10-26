ЧМ-2022: Катар не будет требовать у болельщиков негативный результат теста на коронавирус
В преддверии чемпионата мира 2022 года Катар готовится принять более 1 миллиона футбольных болельщиков.
Власти Катара объявили, что начиная с ноября при въезде в страну больше не нужно предъявлять негативный результат теста на коронавирус. Об ослаблении правил заявило Министерство здравоохранения Катара.
Фанат Реала оказался в иранской тюрьме – он пешком отправился на ЧМ-2022 в Катаре
Эти правила распространяются на всех туристов, болельщиков и жителей стран Персидского залива. До недавнего времени любой, кто приезжал в Катар самолетом или иным образом, должен был предъявить отрицательный тест на коронавирус.
"В свете продолжающегося снижения показателей коронавируса во всем мире и в государстве Катар, а также с учетом продолжающихся вакцинаций против Covid в Катаре было решено смягчить правила", – говорится в заявлении.
ЧМ-2022 в Катаре станет первым крупным спортивным событием посткоронавирусной эпохи, когда правила будут смягчены.
Катар готовится принять более 1 миллиона футбольных болельщиков.
Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни