"Я думаю, что это будет не так тренерское противостояние, потому что Дешам владеет хорошей скамейкой запасных, играет 4-4-2, очень прагматично. Это большой плюс. Мне понравился пост в Facebook, когда Аргентина проиграла саудитам и кто-то сказал, что они станут чемпионами мира. Мне так понравилось, что теперь хочу, чтобы они победили.

ЧМ-2022: Цыганык выделил крупнейшие открытия Мундиаля в Катаре и сделал прогноз на финал

Я пересекался с французами, работая тренером молодежных сборных. Видел, как они трудятся. Нам, мягко говоря, слишком далеко до этого. Если люди могут в сборную вызвать три состава, это свидетельствует о том, что у них кризиса не будет при смене поколений.

Триумф Аргентины станет вишней на торте для Месси. Если раньше он походил на робота, то сейчас за него переживаешь, как за человека. Феномен Скалони? Если есть идея, человеческое отношение к футболу, обратная связь между тренером и футболистами, то есть и результат. Страсть, свойственная латиноамериканцам.

Будем надеяться на равный финал, но я чего-то жду, чтобы впервые за более чем 60 лет дважды кто-то выиграл ЧМ. Для Франции это будет лишь моментом ликования Мбаппе. Прекрасный турнир провел Льорис – посмотрите, что делает Гризманн. Если победит Аргентина, я буду очень гордиться, что Месси может претендовать на статус короля футбола", – рассказал Головко в интервью Fanday.

Напомним, что финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится уже завтра, 18 декабря, начало в 17:00.

ЧМ-2022: Хорватия переиграла Марокко и завоевала вторую в истории бронзу – классика мундиалей в зрелищной игре