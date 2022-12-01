Определились ещё две пары 1/8 финала ЧМ-2022.

После сегодняшнего игрового дня определились новые участники плей-офф ЧМ-2022. Следовательно, стали известны уже шесть пар из восьми в 1/8 стадии турнира.

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Победитель группы E – сборная Японии – сыграет со второй командой квартета F – сборной Хорватии. В то же время победитель группы F – сборная Марокко – встретится с Испанией, которая заняла второе место в группе Е.

Матч Япония – Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря. Встреча Марокко – Испания будет сыграна во вторник, 6 декабря.

Другие пары 1/8 финала ЧМ-2022 выглядят так: Нидерланды – США, Англия – Сенегал, Аргентина – Австралия и Польша – Франция.