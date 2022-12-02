Уругвай победил Гану (2:0), но в параллельной игре Южная Корея шокировала всех, вырвав победу над Португалией. Поэтому азиатская команда получила право на выход в плей-офф.

Победа со слезами вылета в видеообзоре матча Гана – Уругвай – 0:2

Уругвайцам нужен был еще один мяч, а судья не назначил пенальти в моменте с падением Кавани. Это разозлило игроков сборной Уругвая, которые после игры эмоционально что-то пытались доказать судьи и трогали руками.

Заметим, что Южная Корея вышла из группы H, поскольку у них больше забитых и пропущенных мячей – 4:4. В Уругвае же за 3 поединка вышло 2:2.

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