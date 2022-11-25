Полузащитника Тьяго Альмаду могут депортировать из Катара уже в начале следующей недели, сообщает Noticias Argentinas.

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За игроком Атланты Юнайтед тянется скандал с 2020 года. В разгар пандемии коронавируса Альмада якобы организовал тайную вечеринку, на которой было совершено групповое изнасилование. Дело "замяли", но сейчас 21-летнему полузащитнику грозит новое наказание. Адвокаты жертвы подготовили апелляцию, которую подадут в понедельник (28 ноября). Законодательство Катара запрещает пребывание лицам, оказавшимся под следствием в других странах.

Любопытно, что Альмада сам не был в первоначальной заявке сборной Аргентины, а лишь заменил трамированного Хоакина Корреа. Если его депортируют, то возможности пригласить другого игрока уже не будет.

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