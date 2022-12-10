Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, почему он не может демонстрировать свою лучшую форму на Мундиале в Катаре.

"Мне досадно, ведь я играю на обезболивающих, которые мне колют в колено. Главный тренер и партнеры по команде всегда поддерживали меня. Я общался с Симоне Индзаги и директорами Интера, благодарен, чтобы и они демонстрируют поддержку.

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Очевидно, что матч против Хорватии не будет лёгким. У них много качественных и опытных футболистов. Нужно уважать действующего финалиста ЧМ. Вылет Бразилии – удар для всего южноамериканского футбола. Однако нам нужно думать о себе, хорошо, что мы дошли к этой стадии", – поделился Мартинес в комментарии Sport Italia.

К слову, Лаутаро не забил еще ни одного мяча на ЧМ-2022 и запомнился своей расточительностью, пробивая с убийственных позиций у голкипера или мимо ворот, или забегая в офсайд. Впрочем, именно он забил решающий пенальти в серии 11-метровых в матче против Нидерландов в 1/4 финала.

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