"Это был трудный матч. Я думал, что мы контролировали игру, но арбитр был более благосклонен к сопернику. После счета 2:1 игра полностью изменилась. Арбитр без всякой причины прибавил десять минут компенсированного времени.

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Матеу Лаос несколько раз назначил штрафной удар в пользу Нидерландов, словно хотел, чтобы они забили. Надеюсь, мы не увидим больше этого арбитра, он безнадежен. Слышал, как ван Гал сказал, что у них есть преимущество в серии послематчевых пенальти, но он должен держать язык за зубами", – цитирует Мартинеса voetbalprimeur со ссылкой на beIN Sports.

К слову, Нидерланды спаслись на 10-й компенсированной минуте, переведя игру в овертаймы, а там и в серию пенальти. Эмилиано Мартинес отразил два одиннадцатиметровых, став героем послематчевой лотереи.

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