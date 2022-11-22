Полузащитник сборной Германии Лерой Сане пропустит игру с Японией в первом матче "Маншафта" на Мундиале.

Проблема с коленом помешает Сане поучаствовать в игре с Японией, сообщает официальный твиттер сборной Германии.

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Остальные игроки национальной команды провели тренировку и готовятся к первому матчу на ЧМ-2022. Поединок Германия – Япония состоится уже завтра, 23 ноября, начало в 15:00.

Кроме японцев, соперниками Бундестима в группе станут Испания и Коста-Рика. Что касается Сане, то вингер сыграл в 19 матчах за Баварию в этом сезоне, отличившись 10 голами и 6 ассистами.

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