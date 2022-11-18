ЧМ-2022: где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
Крупнейший инвестор в развитие украинского спорта Parimatch Ukraine дарит уникальную возможность следить за чемпионатом мира 2022 года в LIVE-режиме.
Для болельщиков из Украины, которые не смогут следить за игрой, Parimatch предлагает бесплатную аудиотрансляцию всех матчей Мундиаля.
Даты проведения: с 20 ноября по 18 декабря
Где смотреть: "Суспільне" и MEGOGO
LIVE-трансляция – Parimatch Ukraine Parimatch Ukraine
Уникальный. Зимний. Противоречивый
20 ноября на стадионе "Эль-Байт" в катарском городе Эль-Хаур стартует чемпионат мира. Хозяин турнира Катар принимает Эквадор.
Это 22-й по счету Мундиаль, и уникален он сразу по двум причинам. Во-первых, он зимний. И это единственный случай в истории. Из-за желания распространить популярность футбола на новые регионы или по каким-то другим неизвестным нам причинам, ФИФА приняла непопулярное решение провести чемпионат мира 2022 в Катаре, заставив большинство топовых чемпионатов делать паузу в сезоне. Все потому, что в традиционное для больших турниров летнее время температура в стране-хозяйке нынешнего Мундиаля достигает 40-42 градусов по Цельсию в тени. Погода совсем нефутбольная. Так что единственная возможность сыграть здесь – перенести чемпионат на ноябрь-декабрь. Все вынуждены смириться.
Во-вторых, ЧМ-2022 – последний турнир, в котором принимают участие 32 лучшие команды мира. Уже за четыре года в США, Мексику и Канаду отправятся 48 сборных.
А пока, согласно действующему регламенту, 32 команды-участницы жеребьевкой поделены на 8 групп по 4 сборные в каждой. На групповом этапе каждая команда сыграет по три матча. В 1/8 финала пройдут сборные, занявшие первое и второе места в своем квартете. Дальше самое интересное – матчи на вылет. Команды, дойдя до полуфиналов, разыграют медали в матчах за третье место. И ожидаемый всеми финал и объявление победителя.
Матчи ЧМ-2022 состоятся в пяти городах Катара на восьми разных стадионах.
Прогноз от Parimatch Ukraine
Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил потенциальных победителей турнира и выставил коэффициенты на чемпионат мира по футболу 2022 года. Согласно текущим прогнозам, самый большой шанс взять кубок мира у Бразилии. Коэффициент на то, что пентакампеоны в этом году возьмут свой шестой трофей – 4:50. Помешать Неймару и Ко может Аргентина Лионеля Месси. Шансы на то, что один из лучших игроков современности выиграет наконец Мундиаль – 6.0.
Далее среди соискателей действующий чемпион – Франция с коэффициентом 7.50. Финалист прошлогоднего Евро – Англия имеет более низкие шансы – 9.0. Чемпион 2010 года Испания – 9.0, а обладатель трофея, датированного 2014 годом – Германия – 11.0. Неплохие шансы также у Бельгии – 17.0, Португалии – 15.0 и Нидерландов – 15.0.
Услышь эмоции чемпионата мира вместе с Parimatch Ukraine
В Украине чемпионат мира покажут "Суспільне", которое будет транслировать все 46 матчей турнира в прямом эфире и 18 в записи. Доступ ко всем прямым трансляциям предоставит также медиасервис MEGOGO.
Услышать эмоции турнира можно будет и благодаря инициативе Parimatch Ukraine. На сайте букмекерской компании будет проведена бесплатная аудиотрансляция. Таким образом, все, кто живет по графикам отключения электроэнергии, кто в дороге, в окопе на передовой, кто держит Украину на всех фронтах и продолжает любить игру, смогут первыми узнать результаты каждого матча.
Готовься к месяцу футбольного праздника и узнавай итоги чемпионата мира вместе с Parimatch Ukraine!