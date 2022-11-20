Дидье Дешам получил очередную головную боль перед стартовым матчем на Мундиале.

Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга пропустил тренировку сборной Франции, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Андрес Рамос.

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20-летний хавбек почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, поэтому тренерский штаб решил не привлекать футболиста к работе команды.

Напомним, Франция проведет свой первый поединок на турнире уже во вторник, 22 ноября, матчем с Австралией. Начало встречи в 21:00.

Ранее из-за травм упустили шанс сыграть на Мундиале форвард Реала Карим Бензема, полузащитник РБ Лейпциг Кристофер Нкунку и защитник ПСЖ Преснель Кимпембе.

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