ЧМ-2022: форвард сборной Марокко установил антидостижение Мундиалей
08:36 - Читати українською
Форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несири вписал свое имя в историю чемпионатов мира по итогам полуфинального матча против Франции.
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Эн-Несири за 66 сыгранных минут поединка против Франции умудрился прикоснуться к мячу только 3 раза, сообщает Opta.
Франция – Марокко – 2:0 – видео голов и обзор матча
Это самый низкий показатель среди всех игроков, проведших на поле не менее 45 минут, начиная с 1966 года.
Напомним, Франция уверенно победила Марокко и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной. Решающий матч состоится 18 декабря в 17:00.
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