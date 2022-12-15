Форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несири вписал свое имя в историю чемпионатов мира по итогам полуфинального матча против Франции.

Эн-Несири за 66 сыгранных минут поединка против Франции умудрился прикоснуться к мячу только 3 раза, сообщает Opta.

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Это самый низкий показатель среди всех игроков, проведших на поле не менее 45 минут, начиная с 1966 года.

Напомним, Франция уверенно победила Марокко и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной. Решающий матч состоится 18 декабря в 17:00.

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