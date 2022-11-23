"Зюле просто нужно быть внимательнее. Он оставил игрока не в офсайде, потому что сделал два или три лишних шага. Сегодня нам пришлось заплатить за личные ошибки. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол. Мы знали, что соперник быстро переходит из обороны в атаку, сегодня им это удалось.

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Замены нарушили ритм команды? Просто хотели прибавить свежести. Мюллер давно не играл, потому это было правильным решением. Мы не должны были допускать индивидуальных ошибок, но сделали это, потому и проиграли.

Сейчас мы должны смотреть вперед, это то, что мы сделаем. Есть еще шесть очков, которые нужно получить. Мы хотим их получить – и именно над этим мы будем работать. Не отвлек ли команду скандал вокруг повязки One Love? Нет, я не ищу оправданий. Это слишком низко для меня", – отметил Флик в комментарии после матча.

Напомним, Япония сенсационно победила Германию (2:1), вырвав победу, проигрывая на встрече.

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Did the subs disrupt the rhythm of the team?



Flick: "We just wanted to bring in fresh energy. Thomas (Müller) hasn't played for a long time, so that was the right thing to do. These are individual mistakes that we shouldn't make, but we did make them. That's why we lost." pic.twitter.com/jANTuy0m1b — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2022