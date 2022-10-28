Сборная Туниса рискует не поехать на чемпионат мира в Катар, до старта которого осталось меньше месяца.

Участие национальной команды Туниса в Мундиале-2022 оказалось под вопросом. ФИФА угрожает исключить "карфагенских орлов" из турнира из-за действий министра молодежи и спорта страны.

Камиль Дегиш на днях заявил о возможности роспуска федеральных органов разных дисциплин. В ФИФА полагают, что под это подпадает и федерация футбола страны. Международная федерация отметила необходимость выполнение требований своего Устава, запрещающего вмешательство органов государственной власти во внутреннюю футбольную деятельность страны.

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ФИФА уже направила письмо с просьбой разъяснить эти комментарии министра. "Хотим напомнить вам, что ассоциации-члены ФИФА юридически обязаны вести свои дела независимо и без ненадлежащего влияния третьих сторон. Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций в соответствии с законами ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации", – говорится в заявлении, текст которого приводит Goal со ссылкой на Mosaique FM.

В случае приостановки членства ассоциации сборная автоматически теряет право на проведение официальных матчей. Соответственно существует риск, что сборная Туниса лишится путевки на ЧМ-2022, который стартует уже 20 ноября в Катаре.

Это уже третья сборная, путевка которой на Мундиаль оказалась под вопросом. Ранее Эквадор рисковал потерять место на ЧМ из-за подозрений в махинациях с документами футболиста (ФИФА отклонила апелляцию Чили и подтвердила законность выхода сборной на турнир). В последние дни возникли дискуссии и по Ирану, в котором нарушаются права людей и который помогает РФ в войне с Украиной.

Напомним, на чемпионате мира сборная Туниса должна сыграть в группе D. Соперниками представителей Африки будут Дания, Франция и Австралия.

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