Международная федерация футбола опубликовала официальное заявление об отсутствии пива на аренах во время всех без исключения поединков чемпионата мира.

Пиву на стадионы в Катаре нельзя / Коллаж Goal

"После обсуждений между властями страны-хозяйки и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других местах для болельщиков и лицензированных местах, исключив точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Катар нанимает людей для заполнения трибун на ЧМ-2022 – интерес к турниру оказался недостаточным

Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво – прим .), которое будет оставаться доступным на всех аренах Мундиаля в Катаре. Власти страны-хозяйки и ФИФА будут продолжать работать, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали приятные, уважительные и приятные впечатления для всех фанов.

Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022", – говорится на официальном сайте федерации .

Ранее была информация, что такая договоренность поставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с производителем пива и спонсором Budweiser.

Чемпионат мира стартует уже через два дня и продлится до 18 декабря. В матче-открытии примут участие Катар и Эквадор.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім