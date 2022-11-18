ЧМ-2022: ФИФА подтвердила запрет алкоголя на стадионах в Катаре
Международная федерация футбола опубликовала официальное заявление об отсутствии пива на аренах во время всех без исключения поединков чемпионата мира.
"После обсуждений между властями страны-хозяйки и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других местах для болельщиков и лицензированных местах, исключив точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.
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Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво – прим.), которое будет оставаться доступным на всех аренах Мундиаля в Катаре. Власти страны-хозяйки и ФИФА будут продолжать работать, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали приятные, уважительные и приятные впечатления для всех фанов.
Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022", – говорится на официальном сайте федерации.
Ранее была информация, что такая договоренность поставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с производителем пива и спонсором Budweiser.
Чемпионат мира стартует уже через два дня и продлится до 18 декабря. В матче-открытии примут участие Катар и Эквадор.
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