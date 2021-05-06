Поединки отбора на Мундиаль-2022, которые проводятся под эгидой CAF, перенесены из-за пандемии COVID-19.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией поединки, которые должны были состояться в июне в рамках африканской квалификации, перенесены. Теперь местные сборные будут играть в сентябре, октябре и ноябре 2021-го, а решающие матчи состоятся в марте 2022-го, информирует официальный сайт Организации.

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Как говорится в заявлении ФИФА, целью такого решения является создание равных условий для всех национальных команд, а также обеспечение безопасности здоровью участников матчей.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В Европе сыграны уже 3 тура квалификации – сборная Украины набрала 3 очка, расписав ничьи с Францией, Финляндией и Казахстаном.

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